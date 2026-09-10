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Спорт Уик-Энд

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РФС экспериментирует на играх «Зенита»?

РФС экспериментирует на играх «Зенита»?

Такое впечатление, что судейский комитет РФС решил проводить эксперименты на матчах «Зенита». На кубковый матч с махачкалинским «Динамо» был назначен ростовчанин Матвей Заика, ни разу прежде не обслуживавший матч с участием многократного чемпиона России.

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