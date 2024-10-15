Эндрю Бейли: «Академики распространяют ошибочную информацию о биткоине»

Профессор Йельского университета и Национального университета США, научный сотрудник Института политики Биткоина Эндрю Бейли заявил, что академические круги часто распространяют неверную информацию о биткоине.
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