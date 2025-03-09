На оптовом рынке Новороссийска работали новые граждане РФ, которые не встали вовремя на воинский учет

На оптовом рынке Новороссийска работали новые граждане РФ, которые не встали вовремя на воинский учетНа оптовом рынке в Новороссийске в ходе рейда СК и Росгвардии было проверено более 100 человек, недавно получивших российское гражданство.
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