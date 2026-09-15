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Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с инцидентом с российским фрегатом

Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с инцидентом с российским фрегатом

Российский фрегат у Гедсера выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, который фотографировал корабль в международных водах.

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