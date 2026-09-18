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Смартфоны с поддержкой 5G в России: 10 моделей у кого есть n1, n7, n40 или n79

Собрали 10 смартфонов, которые работают с 5G в России: есть даже модели под наш диапазон частот n79.

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