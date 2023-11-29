Что делать с кокосовым маслом? Как используют кокосовое масло в косметологии? Рецепты для лица и волос в домашних условиях

Натуральные масла являются основными действующими ингредиентами в составе огромного количества ухаживающей и декоративной косметики благодаря тому, что они насыщены множеством активных компонентов и обладают полезными свойствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)