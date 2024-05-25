Фраза нового министра обороны России Белоусова «взбудоражила весь военный мир»

Генерал Гурулев считает, что слова главкома ВС РФ обещают военным исполнение надежд. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв пояснил СМИ, что означает в его понимании характерная фраза нового министра обороны Андрея Белоусова.
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