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Фраза нового министра обороны России Белоусова «взбудоражила весь военный мир»

Фраза нового министра обороны России Белоусова «взбудоражила весь военный мир»

Генерал Гурулев считает, что слова главкома ВС РФ обещают военным исполнение надежд. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв пояснил СМИ, что означает в его понимании характерная фраза нового министра обороны Андрея Белоусова.

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