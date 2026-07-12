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Холанд удивлен объемом критики в адрес Беллингема: «Джуд заслуживает только похвалы, невероятный футболист. Регулярно забивает, обыгрывает любого. Англии и «Реалу» повезло с ним»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после поражения от Англии (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира оценил игру полузащитника Джуда Беллингема и заявил, что удивлен объемом критики в адрес 23-летнего хавбека « Реала ».

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