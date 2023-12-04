Актриса Дарья Повереннова призналась, что отказалась от диет

Актриса Дарья Повереннова рассказала в личном блоге, как много лет поддерживает себя в форме. Звезда призналась подписчикам, что раньше соблюдала строгие диеты и практически ничего не ела, но вовремя отказалась от этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии