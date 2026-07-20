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«Basarabia e România», или Аншлюс по-романски

«Basarabia e România», или Аншлюс по-романски

24 июня 2026 г. нижняя палата парламента Румынии одобрила резонансный законопроект об объединении страны с Молдовой.

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