Милорад Додик объявил победу на выборах в Республике Сербской и Боснии

Лидер правящей партии в Республике Сербской и Герцеговине, Милорад Додик, 4 октября 2026 года заявил о победе кандидатов от «Союза независимых социал-демократов» (СНСД) на прошедших в стране всеобщих выборах.
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