«У нас нет хороших решений»

Финансист Денис Соловьев — о ситуации на валютном рынке, о проблемах с внешними платежами и о том, можно ли перевести внешнюю торговлю на бартерОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Генеральный директор SR Consulting Денис Соловьевчитайте на monocle.