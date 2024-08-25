«У нас нет хороших решений»

Финансист Денис Соловьев — о ситуации на валютном рынке, о проблемах с внешними платежами и о том, можно ли перевести внешнюю торговлю на бартерОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Генеральный директор SR Consulting Денис Соловьевчитайте на monocle.
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