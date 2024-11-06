Эксперт рассказала, как успеть «разморозить» средства накопительной пенсии

В этом году россияне получили право самостоятельно распоряжаться средствами накопительной пенсии. Однако, чтобы увидеть эти деньги среди личных сбережений уже в 2025 году, надо до 30 ноября 2024 года успеть перевести их в программу долгосрочных сбережений.