В Чите пройдет хоккейный турнир любителей для поддержки участников СВО

Благотворительный турнир по хоккею (0+) состоится 16 декабря на арене Ледового дворца в Чите.В пресс-службе правительства края сообщили, что все собранные средства направят на новогоднюю поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
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