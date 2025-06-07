Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Если разнести склады боевое техники и прочих поставок для уркаины в пшекии и румынии,  а не только на территории урка...Запад перешёл Руб...
  • ВАЛЕРИЙ
    И что ????? Это очень важная информация ????? Для кого ? Да поссать на этот пассау! И забыть тут же !В немецком Пассау...
  • Bogdan Stupin
    "ФСБ России просит граждан воздержаться..." Ах, вы шалунишки этакие!.. Ну, погодите ужо! Не получите к обеду сладкого!..ФСБ: в 4 регионах...

Ещё об одном дне рождения

Мне  вчера     поведали, что  6  июня  - это ещё и день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны (1872 – 1918)"Сколько клеветы и ненависти вылилось на эту гордую и несчастную женщину в 20 веке, особенно в советский период! Но и по сей день находятся бестолковые профаны верящие в дешевую, искусственно созданную клевету по типу Марии Антуанетты и пирожных, когда казалось бы сколько уже написано, буквально разложено по полочкам, но нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх