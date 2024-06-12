СНБ Армении предостерегла оппозицию от попыток нарушить конституционный порядок

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" у здания парламента предупредила организаторов от попыток нарушить конституционный порядок, передает ТАСС.
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