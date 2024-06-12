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СНБ Армении предостерегла оппозицию от попыток нарушить конституционный порядок

СНБ Армении предостерегла оппозицию от попыток нарушить конституционный порядок

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" у здания парламента предупредила организаторов от попыток нарушить конституционный порядок, передает ТАСС.

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