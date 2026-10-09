Нигерия: три человека были убиты и многие другие получили ранения после того, как предполагаемые вооруженные пастухи напали на общину Омулонье, округ Угбоджу, район местного самоуправления Отукпо (LGA), штат Бенуэ, в вечерние часы 8 октября.