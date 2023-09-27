Педагоги-навигаторы из Алтайского края прочитали курсы учителям из Республики Алтай

Учителям рассказали о единой модели профессиональной ориентации школьников, которую ввело министерство Просвещения России Учителя из Алтайского края поделились с коллегами из Республики Алтая опытом профориентационной работы с детьми.
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