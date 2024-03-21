Путин признал, что в жизни россиян много несправедливости. А кто за это несет ответственность?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Как всем уже известно электоральные мероприятия прошли для отечественного начальства без каких-либо сюрпризов, явив стране и миру очередной триумф всенародной поддержки "главного начальника", который продлил свои полномочия еще на шесть лет.