The Guardian: британский архиепископ Коттрелл назвал слова молитвы «Отче наш» проблемными
Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл нашел «проблему» в молитве «Отче наш». По его словам, слово «отец» в молитве вносит в нее «патриархальный оттенок».
Комментарии
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Интересно, а что относительно тех, у кого негативный опыт получился относительно матерей? И, вообще, всем никогда априори нельзя угодить. Всегда имеется разброс в достаточно широком диапазоне. А потому в адекватном общении без усреднения и ориентации на подавляющее большинство никак не обойтись. Альтернативой есть только полное прекращение общения. Так что, из-за этого людям нужно прекратить общаться на вербальном уровне, вообще?
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