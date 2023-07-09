The Guardian: британский архиепископ Коттрелл назвал слова молитвы «Отче наш» проблемными

В

Воробей

Интересно, а что относительно тех, у кого негативный опыт получился относительно матерей? И, вообще, всем никогда априори нельзя угодить. Всегда имеется разброс в достаточно широком диапазоне. А потому в адекватном общении без усреднения и ориентации на подавляющее большинство никак не обойтись. Альтернативой есть только полное прекращение общения. Так что, из-за этого людям нужно прекратить общаться на вербальном уровне, вообще?