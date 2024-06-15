Угрозы для будущих СПГ-проектов нет: эксперты оценили последствия санкций США Татьяна АрестоваНовые санкции США, представленные 12 июня, помимо финансовых структур, затронули энергетические проекты России.
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