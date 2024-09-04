На Украине идёт усиленная подготовка информационной базы для вторжения, которое с нетерпением ждут европейские шакалы и гиены Мало кто из более или менее значимых участников мировых военно-геополитических игрищ не осведомлен о реальных боевых возможностях армии Украины.
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