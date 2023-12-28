ACSAMI: искусственный язык под контролем ИИ определил сорта вина с точностью 95%

Группа южнокорейских инженеров из университета KAIST и института науки и технологий DGIST разработала искусственный вкусовой сенсор, имитирующий возможности рецепторов языка с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
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