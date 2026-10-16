Верхнепышминский городской суд оштрафовал местного жителя на 400 тысяч рублей за четыре эпизода незаконного оборота средств платежей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Минфин Украины оц...
- "Всем пока": Стра...
- "Орешник" ждали? ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым