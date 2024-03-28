Правила получения водительских прав изменятся с 1 апреля

Для сдачи экзамена потребуется СНИЛС.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»--> В России с 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения нужно будет предоставлять СНИЛС, следует из постановления правительства.
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