В МВД предупредили россиян о приложениях, похищающих персональные данные

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники используют схему, по которой "рекомендуют" жертве под разными предлогами установить на устройство приложение, которое распространяет вредоносное программное обеспечение (ПО) для похищения персональных данных.
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