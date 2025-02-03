Ведомости: российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 году

Два крупнейших после Китая импортера российского угля - Индия и Турция - значительно снизили объем закупок этого природного ресурса у России по итогам 2024 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии