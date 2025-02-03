Ведомости: российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 году

Два крупнейших после Китая импортера российского угля - Индия и Турция - значительно снизили объем закупок этого природного ресурса у России по итогам 2024 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).