«У людей здесь есть вера в завтрашний день»: как Татарстан восстанавливает города в ЛНР

В интервью «Татар-информу» вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин рассказал, что уже сделано в ЛНР при помощи республики, а также о том, как меняется жизнь в прифронтовых городах, и как встречают местные жители помощь Татарстана.
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