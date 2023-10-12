Примеры неуклюжего дизайна от горе-архитекторов и строителей

Мир полон чудес: люди не успевают удивляться техническим новинкам и инновационному дизайну, однако периодически на улицах и в домах сталкиваешься с такими «творениями», что в голове остается только один вопрос: «Как так вышло?» Предлагаем вам подборку гениальных подтверждений пословицы «семь раз отмерь — один отрежь», которую строители и архитекторы услышали и сделали ровно наоборот.