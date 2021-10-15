Часть сортированного мусора увозят на полигоны — признал оператор

Твердые коммунальные отходы (ТКО), отсортированные для переработки, частично отправляются на полигоны для захоронения, заявил глава ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев 12 октября в кулуарах «Российского экологического форума».
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