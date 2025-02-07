Драчев о позиции Степановой по участию в Олимпиаде: «Мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна»

«Я категорически этого не приветствую. Что сподвигло Степанову поменять решение, надо спросить у нее, но я своего мнения не меняю – мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна.
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