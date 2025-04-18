Почему "молочку" из Ирландии везут домой вместо сувениров? Русская студентка разгадала секрет

Русская студентка рассказала, чем удивляют магазины в Ирландии и чего там ни за что не найти. Он разгадала секрет популярности местной "молочки" и объяснила, почему туристы везут её домой вместо сувениров.
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