Волонтёры Фонда «Восточный Порт» поздравили жительниц Врангеля сотнями тюльпанов

Добрая весенняя акция проводится «восточниками» четвёртый год подряд. В общественных местах десятки добровольцев в ярко-зелёных ветровках дарят представительницам прекрасной половины букеты цветов, желают вдохновения, любви и прекрасного настроения.
Добрая весенняя акция проводится «восточниками» четвёртый год подряд. В общественных местах десятки добровольцев в ярко-зелёных ветровках дарят представительницам прекрасной половины букеты цветов, желают вдохновения, любви и прекрасного настроения.
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