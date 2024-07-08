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В Крыму из топлива для авто всех больше подорожал газ

В Крыму из топлива для авто всех больше подорожал газ

На 8 июля 2024 года это второе подорожание с начала месяца и более значительное – на 100% к предыдущему.

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Комментарии
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Борис Кокин
Рядом с местом моей работы находится заправка Газпромнефть, и каждый день я веду мониторинг цен конкретно на дизель, поскольку мой боевой конь кушает только это топливо, так вот, цены на дизель растут каждую неделю на 20-30 копеек, при этом зашёл я как то на сайт Питеркской топливной биржи, и глянул ценв на всё тот же дизель, и выяснился интересный нюанс, заправки накручивают аж 15 рублей на литр топлива, и всё им мало сволочам.
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