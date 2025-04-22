Украина усилила свои войска в Запорожской области в период перемирия, сообщает Владимир Рогов. Специализированные группы по управлению дронами, подготовленные западными экспертами, прибыли на передовую, в то время как Путин и Захарова критикуют действия Киева.
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