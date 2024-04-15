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  • Валентина Л
    И давно Кремль делится своими планами с Кедми?Путин уже договор...
  • Сергей К
    И ошибки никакой нет от Казахстана. Снимать бабки, пасти скотинку - вполне можно и даже лучше без космодрома. Это наш...Ошибка космическо...
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В Киеве отводят Часов Яру ещё три недели самоубийственной обороны 

В Киеве отводят Часов Яру ещё три недели самоубийственной обороны 

Из-за снарядного голода в ВСУ, российская армия сможет освободить город Часов Яр в течение следующих нескольких недель.

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