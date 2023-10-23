День памяти апостола Филиппа 24 октября: запреты, правила и традиции Елена ГалицкаяАпостол Филипп считается святым в православной церкви, и 24 октября каждого года он увековечивается в молитвах и обрядах верующих.
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