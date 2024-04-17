У смолянина в гаражах нашли контрафактные сигареты и водку на 7,5 млн рублей

Сомнительный алкоголь крепостью 32-34 градуса и безакцизный табак изъяли сотрудники полиции. Стражам порядка поступила информация о том, что 44-летний житель Рославля хранит с крупную партию нелегальной алкогольной и табачной продукции, которую собирается сбыть.
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