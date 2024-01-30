Национальный парк Вилпатту. Сколько зверей можно снять на сафари в Шри-Ланке

﻿﻿У меня была мечта – снять фильм о Шри-Ланке, стране, которая меня очаровала. Я хотел сделать многосерийный фильм, который бы охватывал разные аспекты, такие как культура, повседневная жизнь, отдых и, конечно же, природа этого удивительного острова.