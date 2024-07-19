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«Через неделю-полторы»: Военный эксперт Матвийчук раскрыл главные условия капитуляции Украины

«Через неделю-полторы»: Военный эксперт Матвийчук раскрыл главные условия капитуляции Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл, когда сложатся главные условия для капитуляции киевского режима.

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