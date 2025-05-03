Ваноли стало плохо во время матча с «Венецией»: тренер «Торино» упал, когда давал установку перед пенальти. У него понизилось давление

Во время игры 35-го тура Серии А «Торино» – «Венеция» (1:1) хозяева получили право на пенальти. На 77‑й минуте Ваноли упал на землю, когда давал установку перед 11-метровым ударом.
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