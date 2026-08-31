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Царьград

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Владимир Рязанов раскрыл правила обороны от медведей без лицензии

Владимир Рязанов раскрыл правила обороны от медведей без лицензии

Охотник Владимир Рязанов сообщил об отсутствии защиты от медведей. В случае нападения убить хищника можно только с лицензией.

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