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Звезда КВН Ольга Картункова выдала свою дочь замуж

Звезда КВН Ольга Картункова выдала свою дочь замуж

Звезда КВН Ольга Картункова с радостью отпраздновала бракосочетание своей 25-летней дочери Виктории. Видеоролики с торжественного события были опубликованы в социальных сетях ее коллеги по команде Екатерины Моргуновой.

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