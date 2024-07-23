Звезда КВН Ольга Картункова выдала свою дочь замуж

Звезда КВН Ольга Картункова с радостью отпраздновала бракосочетание своей 25-летней дочери Виктории. Видеоролики с торжественного события были опубликованы в социальных сетях ее коллеги по команде Екатерины Моргуновой.
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