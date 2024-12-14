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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуренко о будущем Тикнизяна: «Локомотив» — это имя в Европе, но «Бетис» — шаг вперед. Поиграть в Ла Лиге — это прилично»

Сообщалось, что испанский клуб рассматривает трансфер защитника «Локомотива» с прицелом на летнее трансферное окно.

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