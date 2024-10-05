«Водоканал» приступит к испытаниям декантирующей центрифуги

Её изготовили на Обуховском заводе в рамках проекта по импортозамещению Обуховский завод завершил изготовление декантирующей центифуги, которую в ближайшее время передадут Водоканалу для проведения испытаний.
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