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Петербургский дневник

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«Водоканал» приступит к испытаниям декантирующей центрифуги

«Водоканал» приступит к испытаниям декантирующей центрифуги

Её изготовили на Обуховском заводе в рамках проекта по импортозамещению  Обуховский завод завершил изготовление декантирующей центифуги, которую в ближайшее время передадут Водоканалу для проведения испытаний.

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