Косметолог рассказала о пользе антиоксидантов в косметике

Важнейшими компонентами в косметике являются антиоксиданты. Они борются с окислительными процессами, которые приводят к повреждению клеток, что в конечном итоге вызывает болезни и преждевременное старение, рассказала «Известиям» 17 декабря химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.
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