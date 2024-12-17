Косметолог рассказала о пользе антиоксидантов в косметике

Важнейшими компонентами в косметике являются антиоксиданты. Они борются с окислительными процессами, которые приводят к повреждению клеток, что в конечном итоге вызывает болезни и преждевременное старение, рассказала «Известиям» 17 декабря химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.