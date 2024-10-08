В Питкярантском районе построили мост через железнодорожный переезд

Госкомитет по жилищному надзору выдал заключение о соответствии путепровода у посёлка Импилахти. В поселке Импилахти проживает более 600 человек, работают швейная фабрика, лесопильное производство, форелеводческое хозяйство, социальные объекты.
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