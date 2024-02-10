Армия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетит

Концепты новых ударных разведывательных вертолетов будущего (FARA): Bell 360 Invictus (вверху) и Sikorsky Raider-X (внизу) / © Army Graphic Представитель Пентагона генерал Джеймс Рейни сообщил, что армия США уже потратила почти два миллиарда долларов на FARA и планировала выделить в общей сложности 20 миллиардов на закупку до 400 новых вертолетов в рамках программы замены многоцелевых вертолетов Kiowa.