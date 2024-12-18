Захарова: теракт против начальника войск РХБЗ Кириллова не может быть законным

Слово "законность" и нынешняя политика властей Украины не могут быть совместимы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.