Захарова: теракт против начальника войск РХБЗ Кириллова не может быть законным

Слово "законность" и нынешняя политика властей Украины не могут быть совместимы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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