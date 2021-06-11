Глава NASA призвал Рогозина сотрудничать вне политики

Отношения США и России не должны повлиять на самую удачную сферу совместной работы двух стран, считает НельсонСотрудничество США и России в космической сфере — беспрецедентный пример успешной совместной работы, заявил глава NASA Билл Нельсон.
Отношения США и России не должны повлиять на самую удачную сферу совместной работы двух стран, считает НельсонСотрудничество США и России в космической сфере — беспрецедентный пример успешной совместной работы, заявил глава NASA Билл Нельсон.
Свежие комментарии