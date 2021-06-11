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Глава NASA призвал Рогозина сотрудничать вне политики

Глава NASA призвал Рогозина сотрудничать вне политики

Отношения США и России не должны повлиять на самую удачную сферу совместной работы двух стран, считает НельсонСотрудничество США и России в космической сфере — беспрецедентный пример успешной совместной работы, заявил глава NASA Билл Нельсон.

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